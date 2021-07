Incidente questa mattina, alle 7.30, a Genova in via Torti all’altezza di via Imperiale e in direzione San Martino un camioncino del Settore servizi ambientali – Igiene e decoro urbano della Cooperativa sociale Ma.Ris ed un scooter sono entrati in contatto. Sconosciuta l’esatta dinamica del sinistro.

Ad avere la peggio il centauro che è finito a terra.

Sul posto è giunta una pattuglia della Polizia Locale ed un’ambulanza.

Il traffico in zona è rimasto a lungo congestionato.

