Via S. Benedetto, senegalese con 78 dosi di crack: preso e rinchiuso a Marassi

Ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di San Martino hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 27enne senegalese, con precedenti specifici e mai rimpatriato.

All’esito di una perquisizione personale effettuata in via San Benedetto a Genova Principe, lo straniero è stato trovato in possesso di 78 dosi di crack nascoste addosso, nonché della somma di 200 euro in banconote di diverso taglio, verosimilmente provento dell’illecita attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Pertanto, l’africano è stato preso e rinchiuso nel carcere di Marassi.