Via Prè in mano a loro, senegalese vende droga in pieno giorno: arrestato

Spaccio di droga in pieno giorno nel Centro storico genovese. Ieri pomeriggio i carabinieri della pattuglia della Stazione dell’Arma di Carignano, hanno arrestato in flagranza di reato, per spaccio di sostanze stupefacenti, un senegalese di 30 anni, senza fissa dimora e mai rimpatriato.

Lo straniero è stato sorpreso in via Prè mentre vendeva 6 grammi circa di “marijuana” in cambio di alcune banconote da 10 euro a un 56 enne genovese.

Lo spacciatore di droga è stato perquisito e trovato in possesso di altri 10 euro, che sono stati sequestrati insieme agli altri soldi e alle dosi di sostanza stupefacente.