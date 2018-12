Lvmh compra l’ospitalità da sogno degli hotel Belmond per 2,6 miliardi di dollari, acquisendo icone come lo Splendido di Portofino che ha ospitato personaggi del jet set internazionale.

Lo hanno riferito oggi i responsabili del gruppo. L’operazione valorizza Belmond, azienda quotata alla Borsa di New York ma basata a Londra.

L’offerta preliminare è stata formalizzata nei giorni scorsi per un valore di 25 dollari per azione (quindi 2,6 miliardi in contanti) con un premio del 42% sul prezzo di chiusura di ieri.

L’acquisizione è una delle maggiori fatta da Lvmh, che controlla il celebre marchio Louis Vuitton.

Oltre allo Splendido, fanno parte delle 46 proprietà di Belmond luoghi che sono nell’immaginario collettivo.

Hotel come il Cipriani di Venezia, il Copacabana Palace a Rio de Janeiro, il Grand Hotel Europe a San Pietroburgo o il Cataratas nel Parco nazionale Iguazù in Brasile, ma anche treni leggendari, tra cui il mitico Venice Simplon Orient Express, e locali alla moda come il Club 21 di New York.