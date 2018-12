Via Rolando, ruba profumi da Ella e Tigotà: arrestata 29enne genovese

Ieri in via C. Rolando a Sampierdarena, all’interno del punto vendita Tigotà, una donna, dopo essersi impossessata di merce varia, è stata notata dal titolare responsabile della rivendita mentre si stava allontanando senza pagare.

Nel tentativo di fermarla, l’uomo è stato ripetutamente spintonato dalla ladra, che poi è stata bloccata dai carabinieri della pattuglia della Stazione dell’Arma di Sampierdarena.

Si tratta di una 29enne genovese, gravata di pregiudizi di polizia, che è stata perquisita e trovata in possesso anche di 38 confezioni di profumi, rubati asportati poco prima dalla profumeria “Ella” sempre di via C. Rolando.

La donna è stata quindi arrestata “rapina impropria e furto aggravato”.