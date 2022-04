Verona-Genoa, Blessin: I ragazzi devono avere coraggio

Blessin presenta il match di domani del suo Genoa in trasferta contro il Verona.

“I ragazzi devono avere coraggio, gliel’ho detto subito, dato che nessuno crede in noi. L’importante è reagire sempre anche in caso di errore. In questo caso, serve partire di nuova dalle basi: lottare ed essere compatti. L’importante è essere corti, coperti, non chiedo fronzoli in questo momento. Il pressing si fa in due modi, per me: attaccando il pallone immediatamente, o portare gli avversari nella zona dove vuoi attaccare la palla. Perché i leoni cacciano in gruppo? Perché accerchiano la preda. Non la inseguono solo, senno quella scappa. Il pressing che voglio io porta gli avversari dove posso circondarli.”