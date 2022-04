Pallavolo – Dilemma libero nella Matec Spezia?

La Spezia – E’ il libero il “rebus” nella Matec Group Spezia che domenica ¾ fa visita alla Timenet a Empoli: Maria Cazzetta come noto non c’è più, decisamente indisponibile Stefania Pilli e forse la stessa Francesca D’ Ambrosio (che poi in realtà è un’ala-opposto); se manca pure quest’ultima, un “in bocca al lupo” a coach Marco Damiani nella ricerca di chi coprirà il ruolo, tanto più che potrebbe mancare pure la banda Beatrice Roni.

Infine questi gli altri incontri in programma, in quello che nel Girone I del campionato di Serie B2 femminile nazionale, è il recupero della 12.a giornata a suo tempo “saltata” per colpa della pandemia…Ambra Cavallini Pontedera Pi-Corbinelli Montespertoli Fi, Baia Marinaio Cecina Li-Ariete Prato, Nottolini Under 18 Lucca-Pallavolo Scandicci Fi, Ricami Fenice Pistoia-Azzurra San Casciano Fi e Flora Borgo a Buggiano Pt-Lunezia Volley.

Nella foto mister Marco Damiani