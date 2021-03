Ventimiglia, vagone cisterna deragliato: ripresa alle 8 la circolazione dei treni

E’ ripresa poco prima delle 8 di oggi la circolazione sulla direttrice Italia-Francia interrotta per il deragliamento di un treno merci. Sono ripartiti sia l’Intercity 505 con un’ora di ritardo che il Thello dalla Francia.

Il vagone cisterna adibito al trasporto di ossido di etilene, che per fortuna era vuoto, è deragliato verso le 6.30 alla stazione di Ventimiglia.

Per fortuna non si sono registrati feriti.

Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente, che potrebbero essere legate a problemi con lo scambio. E’ stato istituito un servizio di bus navetta, da e per Mentone, per i treni diretti in Francia.