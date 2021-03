Stretta pasquale contro il Covid, ecco il modulo di autocertificazione

Con la nuova stretta contro il Covid l’autocertificazione torna protagonista, soprattutto nelle regioni che saranno in zona rossa da domani, lunedì 15 marzo.

C’è anche da ricordare che tutta l’Italia sarà in zona rossa nelle vacanze di Pasqua 2021 dal 3 al 5 aprile, come stabilito dal nuovo decreto legge che comprende le misure in vigore fino al 6 aprile.

Tra le norme inserite anche quella che prevede che tutte le regioni in area di criticità gialla, come la Liguria, passino in arancione a partire da domani (dieci quelle che diventeranno zona rossa, mentre la Sardegna rimarrà bianca).

Per questo motivo resta sempre valido il modulo di autocertificazione da utilizzare per gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute.

E’ possibile scaricare il modulo sul sito del ministero dell’Interno o direttamente QUI.