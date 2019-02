Venerdì primi pezzi giù: mamme Val Polcevera preoccupate per salute loro bimbi

“In seguito ai cantieri per la demolizione del Ponte Morandi e delle case, abbiamo raccolto le preoccupazioni di un gruppo di mamme, insieme a loro abbiamo organizzato questo importante incontro per conoscere i rischi per esposizioni alle polveri sottili, precauzioni da adottare e avere rassicurazioni in merito”.

Lo hanno comunicato i responsabili del gruppo Facebook Oltre il ponte c’è.

L’iniziativa è in programma venerdì alle 18 al Teatro Soc di certosa. Osia il giorno stesso in cui saranno buttati giù i primi pezzi del vecchio viadotto autostradale sul Polcevera.