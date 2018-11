SAVONA. 6 NOV. Il Grand Soleil 40 C “Vega” di Salvatore Giuffrida è in testa al Campionato Invernale Marina di Loano dopo la disputa della seconda tappa della prima manche di regate che si è disputata nel fine settimana. La flotta in gara ha regatato in due spettacolari e combattute prove che sono state vinte rispettivamente da “Emma 2 “ di Emanuela Verrina e da “Corto Maltese” di Michele Colasante.

Le classifiche Orc ed Irc vedono invece guidare “Roby e 14” di Massimo Schieroni (Orc 1), “Corto Maltese” (Orc 2) e “Cristiana” di Maria Teresa Laferla (Irc), mentre la flotta delle imbarcazioni della veleggiata è guidata da “Mariva” di Gianluigi Barbisan.

Questo Campionato, a cui per ora sono iscritte 21 imbarcazioni, è una neonata manifestazione velica, organizzata dai circoli velici CN del Finale, CN Loano, CNAM Alassio, CN Andora, in collaborazione con il Marina di Loano Yacht Club Marina di Loano 2. L’organizzazione ha messo a disposizione l’ospitalità gratuita per tutte le imbarcazioni iscritte che saranno presenti almeno in quattro dei sei week end di regata previsti dal Campionato. Le regate si svolgono al largo di Loano e nello specchio acqueo compreso tra Finale Ligure ed Andora.

Questo il calendario delle tappe successive. Seconda manche: 5 e 6 Gennaio; 2 e 3 Febbraio; 2 e 3. Marzo. Queste le classifiche.

ORC: 1) Vega (Salvatore Giuffrida, Lega Navale Sestri Ponente), 5; 2) Corto Maltese (Michele Colasante, CN Ilva), 6; 3) Nibesca (Maurizio Giansiracusa, LNI Torino), 6; 4)Emma 2 (Emanuela Verrina, CN Marina Genova Areoporto), 8; 5) Roby e 14 (Massimo Schieroni, YC Savona), 9; 6) Halley (Romano Nadile, CN Loano), 10; 7) En Plen Air (Paolo Tesio, Lega Navale Noli), 14; 8) Go Go (Rinaldo Goria, LNI Santa Teresa di Gallura), 16; 9) Serendipity 2 (Roberto Pozzi, Circolo Nautico Marina Genova Areoporto), 17.

Classe ORC 1: 1) Roby e 14, 2; 2) En Plen Air, 5; 3) Go Go, 6.

Classe OrC 2: 1) Corto Maltese, 5; 2) Vega, 5; 3) Emma 2, 6.

Classe Irc1e2: 1) Cristiana (Maria Teresa Laferla, Circolo Nautico del Finale), 3; 2) Roby e 14, 3.

Classe Veleggiata: 1) “Mareva”( Gianluigi Barbisan), 3; 2) Aile Blanche (Simone Eandi), 4; 3) Alisee (Cristian Nadile), 5.

CLAUDIO ALMANZI