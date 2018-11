Genoa, invasione azzurra sabato al Ferraris

Non stanno perdendo tempo i supporter napoletani, attesi dal match di Champions al San Paolo con il Psg, per acquistare i tagliandi settore ospiti per l’anticipo con il Genoa di sabato sera (20:30).

Dopo le prime ore del primo giorno di apertura della prevendita, sono già mille i tagliandi acquistati per assistere al match. La trasferta è aperta a tutti i tifosi della squadra partenopea, non c’è necessità di tessera del tifoso in base a quanto disposto dalle autorità competenti.

Ogni acquirente può comperare sino a un massimo di quattro titoli di accesso, previa presentazione dei documenti d’identità anche degli altri intestatari, nelle ricevitorie Listicket, al Genoa Museum and Store al Porto Antico di Genova, oppure con modalità on-line sul sito www.listicket.com. Sarà massiccia la presenza di sostenitori ospiti in arrivo da Napoli, dall’estero e da molte regioni del centro e nord Italia.