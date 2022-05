Varazze, 21 volte Bandiera Blu

Il Sindaco Luigi Pierfederici e l’Assessore all’Ambiente Mariangela Calcagno comunicano che anche quest’anno sul litorale di Varazze sventolerà la Bandiera Blu per le spiagge, come annunciato questa mattina dalla FEE nell’ambito della conferenza a carattere nazionale di presentazione delle Bandiere Blu 2022.

“Varazze ha raggiunto la sua ventunesima Bandiera Blu, una conferma importante per la città ”, rende noto il Sindaco Pierfederici, “un risultato che evidenzia l’impegno intrapreso da anni dell’Amministrazione nella gestione ambientale del proprio territorio, con diversi interventi di riqualificazione urbana, con particolare attenzione sia alle zone litoranee che frazionali, tramite la costante attenzione per il verde pubblico, per il decoro urbano e la raccolta differenziata dei rifiuti, i recenti interventi di efficientamento energetico, implementando progettazioni che nel prossimo periodo porteranno importanti variazioni della fruibilità litoranea anche dal punto di vista della mobilità sostenibile”.

“Nonostante le difficoltà dovute al Covid 19, siamo comunque riusciti a collaborare con le scuole promuovendo diverse attività di educazione ambientale”, anche con il supporto delle associazioni locali”, rileva l’Assessore Calcagno, “tra cui la partecipazione al programma FEE “Eco-schools” da parte della primaria e alle attività della “Sezione Blu” della scuola secondaria di primo grado, rivolte al mare, alla biodiversità con una attenzione specifica al Santuario Pelagos”, per il quale il Comune ne è sottoscrittore della Carta di partenariato.

“La Bandiera Blu”, continua l’Assessore Calcagno, “non è solo simbolo di eccellenza della qualità delle acque di balneazione, parametro fondamentale per la candidatura, ma bensì una valutazione complessiva della gestione ambientale che i Comuni costieri attuano per il miglioramento del proprio territorio; quindi, non è un punto di arrivo ma sempre una nuova partenza”.

“Mi preme evidenziare che la FEE introduce annualmente nuove buone pratiche, coniugando l’impegno per l’ambiente anche con il sociale, prevedendo iniziative con finalità inclusive e solidaristiche, pienamente accolte dall’Amministrazione su diversi fronti e come Assessorato all’Ambiente, ultimamente, durante la Festa del Mare, evento dedicato alle scuole, con la collaborazione della Marina di Varazze, insignita della Bandiera Blu per gli approdi anche per il 2022”. In tale occasione, alla presenza della Capitaneria di Porto e delle associazioni di pesca e nautiche locali, i ragazzi del Gruppo La Redancia sono stati resi partecipi alla visita del Museo del Mare e della nave scuola Leon Pancaldo”.

“Nel mese di luglio p.v avremmo il piacere di presentare pubblicamente la Bandiera Blu 2022 in un apposito evento con videoproiezioni sul Santuario dei Cetacei e sulle peculiarità territoriali, al quale seguirà un ricco programma di iniziative ambientali, a breve disponibile, al fine di coinvolgere la cittadinanza e gli ospiti ad assumere sempre di più comportamenti eco-sostenibili e buone pratiche ambientali”, conclude il Sindaco Pierfederici.