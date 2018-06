Vado Ligure, 90enne trovato senza vita nel cortile di casa

V.P., un anziano di 90 anni è stato trovato morto questa mattina a Vado Ligure. Il cadavere dell’anziano è stato ritrovato riverso a terra in un cortiletto nei pressi della sua abitazione in via Cadorna.

Ad avvistare l’uomo un passante che si trovava in zona che ha subito chiamato i soccorsi.

Erano circa le 7.30 di mattina. Una volta giunto sul posto il personale del 118 non ha potuto fare altro che accertare il decesso dell’anziano.

In via Cadorna sono anche giunti i carabinieri per i rilievi del caso. Al vaglio al momento tutte le possibilità.

Tra queste anche quella di una caduta accidentale o di un suicidio.