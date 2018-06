Nasce Dock: il sodalizio strategico tra Banca Carige e IBM

Gli obiettivi del sodalizio tra Banca Carige e Ibm sono la trasformazione dell’istituto di credito con un’ottica digitale, per avere maggiore efficienza dei sistemi informatici e migliorare i processi dell’intero Gruppo bancario. Carige e IBM oggi, 12 giugno 2018 hanno presentato Dock, la nuova partnership nata con l’obiettivo di ottimizzare e innovare le procedure informatiche. La Newco è operativa dal primo giugno 2018, partecipata all’81% da IBM e al 19% da Carige.

Alla presentazione erano presenti Marco Bucci, sindaco di Genova e Giovanni Toti, governatore della Regione Liguria. L’accordo ha una durata decennale e consolida la partnership tra le due aziende che realizzeranno un programma per garantire la razionalizzazione dei costi e sostenere le strategie di crescita e diversificazione con soluzioni digitali avanzate. La partnership si inserisce nel processo di riorganizzazione del gruppo bancario italiano, con oltre 500 anni di tradizione e conta 519 filiali e oltre 1 milione di clienti, la riorganizzazione fa parte del piano industriale 2017-2020.

La semplificazione dell’ambiente IT e la maggiore flessibilità in un’ottica di trasformazione verso una banca digitale, sono la condizione necessaria per rispondere alle esigenze di business. Le attività di Dock si concentrano sulle aree chiave, per avere un “miglioramento continuo” per un costante cambiamento. «La partnership con IBM – dichiara Paolo Fiorentino, amministratore delegato di Banca Carige – rappresenta una svolta importante e un nuovo punto di partenza per Banca Carige. Con maggiore energia potremo concentrarci sull’ attività tradizionale di banca commerciale e, grazie ad un partner internazionale di primissimo standing, raggiungere standard elevati di efficienza dei processi di business, all’avanguardia nel settore bancario.

Potremo avvalerci di soluzioni sempre più innovative, grazie all’importante capacità di investimento di IBM per lo sviluppo di nuove tecnologie. Siamo onorati di poter condividere l’avvio di questa partnership, che crea valore sul nostro territorio di riferimento, alla presenza delle più importanti istituzioni locali. Il nome scelto per la Newco, “Dock Joined in Tech”, mette insieme le diverse anime delle nostre aziende: dock, che richiama il legame di Genova e della Banca con il mare e con le attività produttive e di servizi ad esso collegate, si unisce alla tecnologia e al fintech per rinnovarsi e innovare, al passo coi tempi».

La Newco, guidata dall’amministratore delegato Paolo Sangalli, è composta da 173 professionisti, di cui 133 specialisti provenienti da Banca Carige e 40 da IBM e prevede, nuove assunzioni. Dock sta già collaborando con l’Università di Ingegneria di Genova per la preparazione e selezione delle nuove competenze professionali necessarie.

« Con questa nuova alleanza – dichiara Enrico Cereda, Presidente e Amministratore Delegato di IBM Italia – nasce un percorso che porta il settore bancario verso un futuro ricco di nuove competenze professionali e di opportunità oggi offerte dall’innovazione e dal progresso tecnologico. IBM Italia è orgogliosa di accompagnare una delle più antiche Istituzioni finanziarie del Paese lungo la strada della trasformazione digitale».

Marco Bucci, sindaco di Genova ha dichiarato: «Uno dei principali obiettivi di questa Amministrazione è quello di riuscire a portare in città nuovi investitori che possano aiutare lo sviluppo dell’economia di Genova.Questa nuova collaborazione tra IBM e Banca Carige è l’esempio di partnership che può aiutare a far crescere una delle eccellenze della nostra città. Spero che nuove aziende possano prendere esempio da IBM e scegliere Genova per nuovi investimenti».

Giovanni Toti, presidente Regione Liguria ha spiegato nei dettagli le linee guida dell’Ente regionale: « La Regione è fortemente impegnata nello sviluppo dell’hi-tech e dell’innovazione digitale sul territorio, perché vede in questo settore una delle gambe su cui costruire il rilancio di questa terra, uno dei vettori fondamentali per lo sviluppo della Liguria.

Questa partnership unisce un colosso informatico a livello mondiale come IBM, con Carige, realtà di straordinaria importanza per l’Italia e la Liguria, dando vita a una eccellenza che avrà sede a Genova: un ulteriore tassello nello sviluppo della nostra città, che sta puntando tutto sull’industria 4.0, un settore strategico per il futuro della Liguria. Guardiamo con soddisfazione all’accordo tra questi attori di primo piano: in un momento in cui è necessario superare vecchi modelli di sviluppo e riconvertire, avvenimenti come questi fanno ben sperare per la crescita economica e lavorativa della Liguria». ABov