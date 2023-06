Un’estate intensa per tutti gusti a Celle Ligure, presentato il palinsesto delle iniziative dell’estate 2023

Il Comune di Celle Ligure presenta il calendario dell’estate 2023, un programma sicuramente ricco e variegato che verrà “lanciato” sabato 24 giugno con la partecipazione del comune alla notte romantica dei borghi: dalle 19.00 serenata improvvisata in un angolo del centro storico da scoprire e dopo un selfie “da incorniciare” sulla passeggiata ed aver gustato, dai ristoratori aderenti, il dolce “Pensiero d’amore”, il concerto degli “Unavantaluna” compagnia di musica siciliana, sul molo.

Non manca l’attenzione per i più piccoli: sempre Sabato 24 giugno 2023 ore 17.00, in via Poggi Inaugurazione del Giardino Mezzano con area di sosta sicura per allattare “Baby Pit Stop” con il patrocinio dell’Unicef: un nuovo spazio dedicato a bambini e famiglie.

Si prosegue in crescendo con la prima delle 4 notti bianche: “la notte blu” martedì 27 giugno a partire da Piazza Assunta a Celle Piani alle 18.30 per proseguire nel centro storico, sulla passeggiata, sul molo con musica, tantissime postazioni di Street food per tutti i gusti in via Boagno e in centro, Animazione e divertimento per bambini di fronte alla Biblioteca Pietro Costa sulla Passeggiata Carlo Russo sul lungomare e in Piazzetta Arecco. Per altri 3 martedì sera 18 luglio, 8 agosto e 22 agosto il paese vivrà le sue notti bianche “colorate”.

La notte blu darà inizio alle celebrazioni per il conseguimento della trentesima Bandiera Blu di Celle Ligure, che culminerà nella serata di Sabato 15 luglio con la cerimonia ufficiale di consegna sul Molo.

Tra intrattenimenti musicali, presentazioni letterarie e sagre, che verranno dettagliate nei calendari mensili, non mancherà il suggestivo cinema per famiglie sotto le stelle mercoledì 5 Luglio, 26 Luglio, 2 Agosto e 16 Agosto.

La tradizionale rassegna Navicelle, per il ventisettesimo anno consecutivo, si rivolge al mondo dell’infanzia promuovendo attività culturali e ricreative inserite in un ricco calendario di variegati eventi per bambini – e famiglie – che si svilupperà da giugno ad agosto, proponendo tutti i venerdì e sabato di luglio una tappa del viaggio alla scoperta dei 5 sensi.

Da non perdere poi lo spettacolo pirotecnico sul mare del 9 Agosto e il tradizionale concerto all’alba in Pineta Bottini il 15 Agosto e l’appuntamento con il “golf nei caruggi” di sabato 26 agosto.

Per ulteriori informazioni:

– portale turistico Comune di Celle Ligure: www.turismocelleligure.it

– sito web www.comune.celle.sv.it

– infoturismo@comunecelle.it

– Pagina FB del Comune di Celle Ligure “Celle fuori dal Comune”