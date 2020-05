Una mascherina estiva traspirante e sicura per bambini

Arriva l’estate: nasce T-NET 19 Kids. La mascherina traspirante con filtro certificato, che unisce freschezza e sicurezza. Ideata da due mamme genovesi.

E’ genovese l’idea di creare una mascherina ad alta protezione (efficienza di filtrazione superiore al 98% in entrata e in uscita) per bambini adatta all’estate. Proprio così, Cristina ed Emanuela, mamme imprenditrici con il pallino del riciclo artistico, hanno convertito la loro start-up neonata, Next Design of Art, in una vera e propria azienda per la produzione di mascherine: le T-NET 19 Kids.

La mascherina T-NET 19 Kids è realizzata in filato di poliestere lavabile altamente traspirante ed è munita di tasca interna per l’inserimento del filtro monouso T-NET. Il materiale filtrante che compone il filtro è ad alta protezione con un’efficienza di filtrazione superiore al 98% in entrata e in uscita ed è testato dai laboratori del Politecnico di Milano e dall’Università di Bologna (secondo lo standard UNI EN 14683:2019).

Da quando sono aumentate le temperature tutti siamo alle prese con il disagio conseguente all’utilizzo delle mascherine. Tra le categorie più sofferenti ci sono i bambini e i ragazzi.

“Guardando mia figlia giocare – dice Emanuela Ottonello co-founder di NDA – mi sono resa conta di quanto fosse difficile per lei tenere costantemente la mascherina. Quindi abbiamo pensato a come unire freschezza e protezione in un unico prodotto: così nasce T-NET 19 kids”.

Da qui inizia il percorso di Next Design of Art, start up genovese nata con lo scopo di aiutare l’ambiante attraverso l’economia circolare.

Next Design of Art, grazie ad una joint venture con fornitori selezionati, tra cui la torinese Ahlstrom-Munksjö Italia (parte del Gruppo finlandese Ahlstrom-Munksjö, leader globale nelle soluzioni in fibra sostenibili e innovative), ha deciso di sviluppare T-NET 19 kids, mascherina protettiva, composta da un filtro monouso e da una parte riutilizzabile in rete, quindi traspirante, facilmente lavabile e soprattutto asciugabile in pochi minuti grazie alla tipologia di materiale.

Non solo, proprio grazie al fatto di essere riutilizzabile la mascherina T-NET 19 kids ha minor impatto ambientale rispetto alle mascherine monouso, infatti buttando via solo il filtro si risparmiano all’ambiente nasino ed elastico.

“Abbiamo fatto il possibile – continua Emanuela – per rispettare la natura e le indicazione date per produrre mascherine con elevata protezione, ma speriamo che prossimamente si possa studiare una filiera per il riciclo dei filtri monouso o la possibilità di creare mascherine a bassissimo impatto ambientale. La nostra start-up, attraverso il riciclo artistico, nasce proprio con lo scopo di fare qualcosa di utile per salvaguardia del pianeta”.

Fucsia, azzurro, rosso, blu o panna, ad ognuno il suo, ma senza mai perdere di vista lo scopo primario: la protezione: “perché io indosso il rispetto e sorrido con gli occhi!”

T-NET 19 è disponibile anche per adulti.