Ufficiale: il derby di Coppa Italia Genoa-Samp il 25 settembre alle 21

Ora è ufficiale: il derby Genoa-Sampdoria di Coppa Italia si giocherà mercoledì 25 settembre alle ore 21 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. L’orario è stato annunciato oggi dalla Lega Serie A, confermando che l’attesissima stracittadina si terrà a fine mese e deciderà chi accederà agli ottavi di finale del trofeo. Il derby della Lanterna torna dopo oltre due anni dall’ultimo scontro di campionato in Serie A, che si è disputato il 30 aprile 2022 e ha visto il successo della Sampdoria in una cruciale battaglia salvezza.

Oltre al derby, sono stati definiti anche gli anticipi e i posticipi della Serie A fino a novembre.

Ecco gli impegni del Genoa nelle prossime settimane

Domenica 15 settembre : Genoa-Roma (ore 12:30) a Marassi

: Genoa-Roma (ore 12:30) a Marassi Sabato 21 settembre : Venezia-Genoa (ore 15) a Venezia

: Venezia-Genoa (ore 15) a Venezia Sabato 28 settembre : Genoa-Juventus (ore 18) a Marassi

: Genoa-Juventus (ore 18) a Marassi Sabato 5 ottobre : Atalanta-Genoa (ore 18) a Bergamo

: Atalanta-Genoa (ore 18) a Bergamo Sabato 19 ottobre : Genoa-Bologna (ore 15) a Genova

: Genoa-Bologna (ore 15) a Genova Domenica 27 ottobre : Lazio-Genoa (ore 15) a Roma

: Lazio-Genoa (ore 15) a Roma Giovedì 31 ottobre : Genoa-Fiorentina (ore 18:30) a Marassi

: Genoa-Fiorentina (ore 18:30) a Marassi Lunedì 4 novembre : Parma-Genoa (ore 18:30) a Parma

: Parma-Genoa (ore 18:30) a Parma Giovedì 7 novembre : Genoa-Como (ore 20:45) a Marassi

: Genoa-Como (ore 20:45) a Marassi Domenica 24 novembre: Genoa-Cagliari (ore 12:30) a Genova

Questi appuntamenti segnano un periodo ricco di sfide importanti per il Genoa, sia in campionato che in Coppa Italia.