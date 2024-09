Nell’ambito del potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio predisposti dal Questore di Savona, la Polizia di Stato ha intensificato le operazioni durante i mesi estivi di giugno, luglio e agosto, per garantire un’estate sicura a residenti e turisti a Savona e in Riviera. Rispetto all’anno scorso, i numeri dei controlli estivi sono aumentati significativamente.

I poliziotti delle Volanti, la Squadra Mobile della Questura, il Commissariato di Alassio e il Reparto Prevenzione Crimine “Liguria” di Genova, specializzati nel controllo del territorio, hanno contribuito all’identificazione di 20.000 persone e al controllo di 5.850 veicoli. Inoltre, sono state denunciate 118 persone all’Autorità Giudiziaria e sono stati eseguiti 26 arresti.

Per quanto riguarda i provvedimenti di prevenzione, il Questore ha emesso 62 Fogli di Via Obbligatori, 16 Ammonimenti per violenza domestica, 6 Ammonimenti per atti persecutori e 17 Avvisi Orali.

Nel complesso, l’attività della Polizia di Stato in Provincia di Savona, dal 1° giugno al 31 agosto, ha identificato 35.000 persone, controllato 10.000 veicoli, effettuato 29 arresti e 314 deferimenti all’Autorità Giudiziaria. Questi dati testimoniano l’impegno operativo messo in campo, in sinergia con la Questura, per raggiungere questi importanti risultati.