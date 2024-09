Il pilota di Ronco Scrivia affronterà lo slalom con la Radical SR3

Ci sarà anche Roberto Malvasio domenica tra i partecipanti allo slalom “Garessio – San Bernardo”. Per l’occasione, il pilota di Ronco Scrivia ritroverà la Radical SR3 della Polini Motorsport, vettura da lui già utilizzata per una sola manche, causa improvviso diluvio, tra i “birilli” della Busalla – Crocefieschi.

“Ci riproviamo – osserva Roberto Malvasio – con tanta voglia di capire se questa vettura, dalle dimensioni maggiori della SR4 con cui corro solitamente, ha un potenziale utilizzabile a fondo anche negli slalom. Per valutarne bene la competitività, però, sarebbero necessarie condizioni meteo favorevoli e non avverse come preannunciate. In ogni caso, se ne avremo l’opportunità la sfrutteremo di certo”.

Due gli impegni archiviati in questa stagione da Roberto Malvasio, entrambi non del tutto soddisfacenti. “A Busalla ho fatto una manche e poi, visto che diluviava, mi sono fermato per non fare danni – aggiunge il pilota di Ronco Scrivia – mentre a Favale ho preso un birillo nella salita in cui ho messo a segno lo scratch assoluto della gara. Non è il caso di parlare di riscatto ma mi farebbe piacere registrare questa edizione della “Garessio – San Bernardo”, una gara che ho corso più volte e che apprezzo molto, con una prestazione soddisfacente. E se, poi, dovesse arrivare anche un piazzamento di prestigio, sarò doppiamente contento”.

Tutte le notizie sull’attività del pilota di Ronco Scrivia sul suo rinnovato portale all’indirizzo www.robertomalvasio.com.