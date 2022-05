Ucraina, dal Cdm ancora una proroga dello stato di emergenza in Italia

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, ha dato il via libera alla proroga dello stato di emergenza per intervento all’estero, in relazione alla guerra in Ucraina.

L’Italia è l’unico stato ad avere un’emergenza nazionale per una guerra distante 2400 chilometri.

“Il prolungamento è volto a continuare a garantire le attività di soccorso e assistenza alla popolazione, nell’ambito del meccanismo di protezione civile dell’Unione europea, sul territorio dell’Ucraina e dei Paesi limitrofi interessati dall’emergenza”, si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Ucraina, Draghi dichiara un nuovo stato di emergenza