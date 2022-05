Le Moto Guzzi a Genova: si festeggia il centenario dell’Aquila

Un motoraduno ma non solo, una kermesse variopinta ma anche molto altro, animeranno Genova in questo fine settimana.

Nell’area Porto Antico della Superba si celebrano i cento anni della casa motociclistica italiana amata in tutto il mondo.

Una due giorni fatta di moto, di storia e di passione che ha visto la nascita del marchio proprio a Genova nel lontano 1921, ad opera di Giorgio Parodi, aviatore ed imprenditore genovese e Carlo Guzzi abile motorista di Mandello del Lario.

Dopo la cancellazione di tutti gli eventi previsti lo scorso anno per le ragioni ben note, i Guzzisti dall’Italia e dal mondo si danno appuntamento qui per una due giorni di festeggiamenti.

Attività e curiosità non solo per i motociclisti ma anche per tutti coloro che abbiano curiosità per la storia, la tradizione sportiva e culturale del nostro Paese.

Il Moto Guzzi Club Genova, associato al Moto Guzzi World Club, che unisce tutti gli appassionati di marca nel mondo, ha realizzato il compleanno della Casa Madre.

Accanto a loro, l’associazione “Giorgio Parodi”, ha realizzato i – GP days – evento in zona Carignano dove è stata inaugurata la statua a Giorgio, un momento di ricordo e celebrazione del lungimirante imprenditore genovese. “

Siamo riusciti ad organizzare tutto questo grazie alla collaborazione degli enti locali, che hanno offerto grande disponibilità ed interesse”, spiega Andrea Natale presidente del Moto Guzzi Club Genova, “ed aspettiamo davvero tanti partecipanti. Per questo fine settimana la città sarà invasa festosamente da molti appassionati…”.

La città ligure aveva ospitato in passato il novantesimo anniversario di fondazione della Moto Guzzi, creando davvero un grande interesse non solo nel mondo delle due ruote.

“Genova è il primo dei molti eventi del centenario”, aggiunge Marco Costo segretario del club, “e dopo l’incontro qui da noi i Guzzisti si daranno appuntamento a Mandello del Lario nel fine settimana dall’8 all’11 di settembre come di consueto, in un grande gemellaggio che vola sulle ali dell’Aquila”.

Da segnalare la parata di moto storiche, il giro della città aperto a tutti, i molti percorsi culturali legati ai musei e luoghi di interesse nel capoluogo. Importante è l’arrivo del Raid Azimut, viaggio in moto ai quattro punti cardinali d’Italia organizzato dal Moto Guzzi World Club.

Un evento quindi che saprà attrarre non solo gli appassionati delle due ruote ma anche tutti i curiosi che vogliano scoprire cosa ruoti attorno al mondo dei motori e delle due ruote. Roberto Polleri (Foto di Marco Costo)

Per informazioni: www.motoguzziclubgenova.it; www.giorgioparodi.it