Twitter, Musk ripristina parte degli account banditi

Il nuovo patron di Twitter Elon Musk ha annunciato che ripristinerà gran parte degli account banditi.

Musk ha recentemente effettuato un referendum tra gli utenti “Twitter dovrebbe offrire un’amnistia generale agli account sospesi, a condizione che non abbiano infranto la legge o siano coinvolti in uno spam eclatante?”.

La votazione con oltre 3 milioni di voti si è concluso con il 72,4% di sì e il 27,6% di no.

“La gente ha parlato. L’amnistia inizia la prossima settimana. Vox Populi, Vox Dei”, ha twittato Musk, citando anche la frase già utilizzata in precedenza per la riammissione di Donald Trump “Vox Populi, Vox Dei”, per significare che opinioni e giudizi popolari, o comunemente accettati, devono o possono ritenersi veri e giusti.

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam?

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2022