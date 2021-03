TV / Entella Tv e New Signal, palinsesto condiviso sul canale 17 del Digitale Terrestre!

Una nuova emittente TV nell’etere di Genova: è nata da qualche settimana la “fusione editoriale” tra la storica Entella TV di Marco Pinat (un immenso numero di telespettatori da Recco a Spezia sino a Parma città) e la neonata ma già rampante New Signal del giovanissimo Andrea Mazza, gia comunque con una lunga esperienza come tecnico Rai e Mediaset.

Tutto è successo in pochi giorni; da un incontro tra i due editori, Marco Pinat e Andrea Mazza, favorito dal giornalista Franco Ricciardi.

Due editori che hanno in comune una grande dote: sono tecnici preparatissimi del settore e per questo si sono trovati d’accordo, parlando esattamente la stessa… lingua.

“Entella TV in accordo con New Signal di Andrea Mazza – ha spiegato Marco Pinat – ha stretto una collaborazione tecnico/editoriale per la diffusione su tutto l’intero territorio della regione Liguria sul canale (LCN) 17. Quindi, nei territori che non ricevevano il segnale, le TV in automatico hanno rifatto la sintonia e sul numero 17 ora si vede il segnale con i 2 loghi e un palinsesto con produzioni di entrambe; chi non lo vedesse ancora deve lanciare la sintonia automatica”.

Andrea Mazza ha poi precisato che “Dopo anni di esperienza lavorativa su televisioni nazionali come Rai Sport, Sportitalia e 7Gold, ho fatto nascere NewSignal sul web nel Febbraio del 2020, proprio in occasione del primo Lockdown, con l’intenzione di creare una tv molto più interattiva con un vero supporto on demand, e con una qualità molto alta rispetto al panorama attuale. A solo un anno dalla partenza del progetto sul web, siamo approdati quasi a sorpresa sul canale 217 del digitale terrestre. Ruolo chiave dell’accordo è stato il giornalista Franco Ricciardi che mi ha permesso di incontrare l’Editore della storica Entella tv Marco Pinat. Così la nuova realtà Etv – Nstv sul canale 17 in chiaro e Full Hd il futuro della Tv. Devo dire che Marco è una persona di grande umanità, che ha portato avanti per 35 anni il progetto di suo padre: l’identikit ottimale della persona con cui si potrà cambiare tutto in positivo con grandi progetti e potersi posizionare nel panorama delle nuove emittenti Regionali”.

Un nuovo polo Tv quindi in Liguria, che si affida a programmi, giornalisti e conduttori dall’esperienza consolidata.

Il palinsesto storico di Entella Tv si potrà comunque continuare a vedere sul Canale 271.

L’idea e di piano piano creare un palinsesto unico, mantenendo le pietre miliari di Entella TV negli storici giorni ed orari, arricchiti dei nuovi contenuti prodotti da New Signal e sulle due reti sarà veicolato un unico palinsesto. Vedremo cosi sulla stessa rete i programmi storici di ETV come “Tra Amici” con Giuliano Fogola, “TG Tigullio” e “Dadaumpa” con Antonio Migliore, accanto ai nuovissimi come “The rock show” (che da l’opportunità alle band di potersi esibire in TV perché locali e teatri e piazze sono chiuse), “Venti di calcio” e “Shining” con Dario Vassallo, Diletta Barilla e Giulia Bertone, “Offline, ho danza!” con le scuole di danza che si esibiscono, le dirette di Giovanni Giaccone con “Good Morning Genova”, Fabrizio Pianetti e molto altro. Non mancherà la trasmissione “cult” del momento, “Belin che Calcio”, creata dai giornalisti Marco Benvenuto e Franco Ricciardi, che conta oltre 75mila telespettatori a settimana sul web, con forte ascolto in sud-America nelle comunità liguri. E sul digitale sarà soltanto su ETV-NS.

Insomma, c’è qualcosa di nuovo nell’etere della Liguria!

STEFANO MASI