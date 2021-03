Tennis – A San Venerio un fine settimana molto intenso

La Spezia – Un fine settimana ricco d’appuntamenti, quello in corso, sia per le squadre “senior” che per le squadre “junior” del Circolo Tennis Spezia. Vediamo il programma.

Sabato 27/3

Debutta fuori casa la formazione Over 45 maschile del Cts, che fa visita al Dlf Quarto, a Genova. Per gli spezzini, scenderanno in campo Michele Calati, Matteo Manno e Carlo Ambrosi.

A livello giovanile, l’Under 12 femminile va a sua volta nel capoluogo ligure con avversario il Tennis Club Genova, schierando: Costanza Musetti, Adel Lim e Chiara Rossi, responsabile Giorgia Mori.

In trasferta pure l’ “U12” maschile, contro lo Junior San Benedetto, in campo per il club di San Venerio…Edoardo Antognetti, Pietro Scaramuccia e Matteo Ticchiati, capitano Nicolò Sanna.

Da parte sua l’ Under 16 maschile va a Luni contro il Lunimare con Gianluca Masotti, Filippo Fanton, Simone Giromella e Filippo Maggi; il responsabile è Alessio Guidotti.

Da parte propria l’ Under 16 femminile affronta, alle ore 15 invece a S. Venerio, il Tennis Club Santa Margherita B (con Lucrezia Musetti, Anna Eminente, Elena Tunesi ed Eleonora Giangrandi).

Sempre tra le donne sconfitta invece 3-0 dal Lunimare, nello scorso fine settimana, l’ Under 14.

Domenica 28/3

Dopo il brillante successo ottenuto contro il Tennis Golf Rapallo per 4-2, i ragazzi della Serie C maschile affrontano in casa il Tc Sarzana, avvio alle ore 9. Formazione spezzina ivi con Alessio Guidotti, Giovanni Bianchi, Gianluca Masotti, Luca Bertoneri Davide Borzonasca e Giulio Restani.

A proposito della vittoria sul Rapallo ecco di seguito i risultati.

Guidotti – Iacattini 6-1 e 6-2 (2.7)

Masotti – Minetti 1-6 e 2-6 (3-1)

Bertoneri – Bertelloni 6-2 e 6-4 (3-2)

Bianchi – Cuneo 6-1 e 6-1 (3-2)

Nei doppi Guidotti e Bianchi hanno vinto 6-4 e 6-3 mentre Bertoneri e Masotti hanno perso 10-7 al super tie-break.

Nella foto il presidente del Circolo Tennis Spezia Alessandro Caporilli con la consorte signora Monica, di spalle Giovanni Giannessi, padre del tennista professionista Alessandro a loro volta soci del club