Pallavolo – Zephyr Valdimagra a Novi a chiudere la 1.a fase

Santo Stefano – Zephyr Trading Valdimagra oggi come oggi al completo, in vista della trasferta a Novi Ligure-Al, con cui conclude questa prima fase del campionato di Serie B maschile nazionale…

Si gioca alle ore 21 (per la 10.a giornata) di sabato 27/3, al Palazzetto dello Sport di Novi Ligure, avversaria la Pallavolo Novi: “fanalino di coda” nel Girone A2.

Morale splendido dopo 5 vittorie di fila. <Questo primo stadio del campionato – commenta il palleggiatore Mirko Podestà – non può che essere valutato come soddisfacente, forse non poteva andar meglio, una volta smaltite le primissime partire di carburazione; non lavoriamo sempre tanto e bene, poi vediamo cosa ci attende, nel prosieguo di questa stagione come tutti sappiamo molto anomala>.

Partenza per il Piemonte, dal Palaconti fra le cinque e le sei del pomeriggio. Arbitri Massimo Turconi e Alessandro Macor. Al momento nel raggruppamento i rossoblù sono secondi a 3 punti dalla capolista Admo Lavagna, ma a parte i novesi, dietro a loro e alla capoclassifica tutti devono recuperare almeno un match.

Nella foto, da sinistra, il viceallenatore Marco Sisti e il centrale Francesco Comparoni