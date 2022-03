Turchia-Italia, Mancini: Avremo rimpianto sempre per il Mondiale mancato

Mancini ha sciolto la riserva e rimane alla guida dell’Italia ed è soddisfatto della vittoria, seppur inutile, in terre turca.

“Rimpianti? Ci saranno fino a dicembre prossimo purtroppo”. È difficile per Roberto Mancini dimenticare il ko con la Macedonia nella maledetta serata di Palermo, costato la seconda esclusione consecutiva dai Mondiali, ma il ct dell’Italia prova a pensare positivo dopo la vittoria per 3-2 nell’amichevole sul campo della Turchia: “Una partita inutile fino a un certo punto, perché quando si fanno le cose bisogna provare comunque a farle bene – ha sottolineato Mancini nell’immediato post partita -. Ci fa piacere la buona prova dei tanti giovani in campo ed è stato bello vedere la loro reazione dopo lo svantaggio iniziale, nel clima ‘caldo’ di uno stadio pieno. Era la prima volta che giocavano tutti insieme e non era semplice, anche per chi è entrato poi nella ripresa”.