Pallavolo – Matec con un punto da S. Casciano

La Spezia – Poco da rimproverare a una Matec Group Spezia che, in casa della terza in classifica, perde solo al tie-break e per 15-13; peccato tuttavia che così la vicecapolista Ambra Cavallini Pontedera (che invece al quinto set ha vinto e deve recuperare un match…) si avvicina ulteriormente. Per la cronaca al Palacoverciano spezzine com la Pieroni al palleggio e la Chini opposto, capitan Leri e la Mutti al centro, B. Fusani e la Roni di banda.

Questa intanto l’odierna classifica nel Girone I della Serie B2 femminile nazionale: Matec Group La Spezia punti 42, Ambra Cavallini Pontedera Pi 40, Azzurra San Casciano e Corbinelli Montespertoli Fi 38, Ariete Prato 34, Timenet Empoli Fi 29, Flora Buggiano Pt e 26, Ricami Fenice Pistoia 27, Lunezia Volley 20, Baia Marinaio Cecina Li 12, Nottolini Under 18 Lucca 3, Pallavolo Scandicci 1. La prima in Serie B1 e la seconda ai playoff.

Tabellino.

AZZURRA S. CASCIANO – MATER GROUP SP 3 – 2

SET: 25-19 / 20-25 / 23-25 / 25-22 / 15-13.

AZZURRA SAN CASCIANO FI: Vittorini 19, Torrini 19, Galli 9, Saletti 22, Starnini 5, Neri 6, Masini 2, libero Giuntini; n.e. Padovan, Bonini, Ciotoli, Svelti.

MATEC GROUP SPEZIA: Pieroni 3, Chini 20, Leri 9, Mutti 9, Fusani B. 15, Roni 20, libero D’ Ambrosio; n.e. Mariani e Gianardi.

ARBITRI: Ciampanelli e Ianiro.