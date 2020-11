Trump numero uno: abbiamo vinto ovunque. Sondaggi sbugiardati dal popolo

“Ringrazio gli americani. Abbiamo vinto ovunque, risultati fenomenali”.

Lo ha dichiarato intorno alle 8,30 di oggi il presidente Usa Donald Trump, durante la conferenza stampa nella East room della Casa Bianca insieme al vicepresidente Mice Pence.

Infatti, i dati ufficiali sui risultati delle elezioni statunitensi al momento sbugiardano i sondaggi della vigilia che davano vincente lo sfidante democratico Joe Biden con un abissale vantaggio.

“C’e’ un gruppo molto triste di persone – ha aggiunto Trump – che sta cercando di rubare il voto a milioni di nostri elettori. E’ molto triste. Eravamo pronti a celebrare un grande successo ma la nostra vittoria è stata improvvisamente sospesa”.

“Andremo alla Corte Suprema affinché tutto avvenga con la massima trasparenza. Questa e’ una frode per gli americani e un imbarazzo per il Paese” ha poi commentato riguardo agli sviluppi della notte elettorale con il conteggio dei voti che andrà avanti per giorni in alcuni Stati.