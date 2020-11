Due grandi chef liguri in visita agli Spadetto di Treviso

TREVISO- I due chef e master liguri Beppe e Massimo Buschini ci hanno segnalato un locale davvero speciale. Si tratta di una moderna trattoria trevigiana: “La Bassa” in Viale Brigata Marche, 34.

A gestire il ristorante sono i fratelli Mauro e Franco Spadetto che dal 2009 si sono trasferiti dal centro storico di Treviso in questa zona più periferica della città per dare vita ad un locale di alta qualità, dalla ottima fama e coadiuvati da uno staff professionale, gentile, sorridente e cordiale.

Prima di dare vita alla “Trattoria La Bassa” Mauro e Franco, insieme al cugino Armando, si erano già fatti conoscere al grande pubblico per le loro capacità professionali e simpatia gestendo, per quasi vent’anni, lo storico Bar Tocai, in piazzetta dei Lombardi, nel cuore del centro storico di Treviso.

“La nostra clientela più affezionata- ci ha detto Mauro Spadetto- predilige soprattutto i nostri piatti di carne. Cerchiamo di accontentare un po’ tutti i gusti tentando di conciliare la grande cucina veneta con piatti più ricercati e moderni”.

La segnalazione di questo rinomato locale dall’ atmosfera familiare e rilassata, che offre cibi di qualità, realizzati con ingredienti quasi del tutto a chilometro zero, ci è stata fatta dai fratelli Buschini che attualmente sono impegnati in Veneto per formare brigate di cucina che si esibiranno durante le riprese di alcune importanti serie televisive dedicate al mondo della ristorazione.

La Brigata di cucina della famiglia Buschini, guidata dal pluripremiato chef master calicese Beppe, che per anni ha ottenuto grande successo con il celebre Ristorante “I sapori” a Finale Ligure, ha conseguito più volte lodevoli commenti ed encomi da alcuni fra i più grandi esperti gastronomi quali Paolo Lizio ed Adalberto Guzzinati.

Tornando alla accogliente “Trattoria La Bassa” va segnalata oltre alla cucina ottima, al servizio attento e cordiale, la simpatia e la “verve” con la quale Mauro e Franco accolgono e coccolano la clientela.

Una lode va fatta inoltre alla chef Lidiana Baldo che guida la Brigata di cucina e che prospetta, insieme a favolosi piatti della tradizione veneta, raffinate proposte tipiche di un ristorante di alta qualità.

“Con i fratelli Spadetto abbiamo subito fraternizzato. Sono davvero bravi ed aspetto che non è da sottovalutare, abbiamo verificato l’ ottimo rapporto che c’è fra qualità e prezzo- ci hanno riferito i fratelli Buschini- tanto che per noi il voto finale al locale non può che essere un bel 9 e mezzo”.

Del resto la “Trattoria La Bassa” non la scopriamo certamente noi: è infatti segnalata positivamente da centinaia di commenti, giudizi e recensioni su tutti i più importanti siti e portali social italiani che si occupano di cucina”.

Il prezzo varia dai 30 ai 40 euro e, data la fama del locale, è consigliata la prenotazione al numero 0422 697040.

CLAUDIO ALMANZI