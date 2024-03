Trionfo per “Harpe Mundi” al Ducale, il concerto d’arpe con VINCENZO ZITELLO, uno tra i più importanti arpisti al mondo.

Trionfo per “Harpe Mundi” al Ducale a Genova sabato scorso.

Grande soddisfazione per Associazione Musicamica

Non poteva che essere un vero trionfo il concerto sold out dello scorso sabato 2 marzo presso Palazzo Ducale a Genova, dove in molti sono rimasti fuori per il tutto esaurito.

Una serata dove il pubblico ha potuto respirare l’anima della musica grazie al talento del prestigioso musicista Vincenzo Zitello che ha letteralmente incantato gli ascoltatori presenti.

“Harpe Mundi”, questo il titolo di un’esperienza unica dove l’arpa, anzi le arpe sono state protagoniste. Melodie incantevoli, quasi d’altri tempi, capaci di proiettarti altrove per sognare un mondo lontano.

Travolgenti e cariche di espressività le note viaggiavano sinuose nella Sala del Minor Consiglio dell’edificio genovese sfiorando i meravigliosi quadri di Artemisia Gentileschi esposti a Palazzo.

Arpa celtica e arpa bardica

Questi gli strumenti da cui il suono ha preso vita e che hanno reso Vincenzo Zitello uno tra i più importanti arpisti al mondo.

E le musiche eseguite sabato sera fanno parte del repertorio personale compositivo del Maestro che, con una lunga carriera alle spalle fatta di grandi riconoscimenti e importanti collaborazioni (tra cui Franco Battiato ed Ivano Fossati), ha omaggiato con la sua presenza il pubblico composto sia da amanti del genere che da colleghi richiamati dal talento, e ha regalato a tutti la sorpresa di un altro talentoso musicista: il violinista Claudio Rossi che ha suonato con lui e da solo.

A gioire e a godere degli applausi di questo bellissimo successo non è stato soltanto Zitello ma anche Associazione Musicamica, ente organizzatore dell’evento, a cui va il merito dell’esito trionfante dell’appuntamento, tassello importante di un intenso e vario calendario di eventi che propone nel corso di tutto l’anno.

Con ciò ha dimostrato ancora una volta di saper offrire alla popolazione musica di qualità in contesti che mettono in risalto anche il territorio e che arricchiscono culturalmente.

E il concerto di sabato 2 marzo ha raccolto il consenso di tutti che hanno lasciato Palazzo Ducale entusiasti e piacevolmente colpiti, e con il desiderio di attendere il prossimo incontro del calendario dell’Associazione, curato con amore e dedizione da Giovanna Savino.

Giovanna Savino, Direttrice di Associazione Musicamica, ha dichiarato:

«Il concerto “HARPE MUNDI”, tenuto da Vincenzo Zitello sabato 2 Marzo alle 21 presso la Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale di Genova, è stato un grande successo.

Tra il pubblico molti musicisti che hanno apprezzato lo stile unico e innovativo di fare musica con sonorità e colori ricercati nei particolari. Per Musicamica è stato un onore ospitare un artista di questo livello.

È stato per noi un arricchimento importante che ha messo in luce il valore artistico e culturale dell’Associazione che si impegna costantemente in una crescita di qualità.»

Lo stesso musicista, l’arpista Vincenzo Zitello, ha dichiarato:

«Ringrazio Associazione Musicamica e in modo particolare Giovanna Savino che con la sua dedizione alla musica e all’arte cerca di animare una città che ha un patrimonio culturale enorme.

In merito al concerto di sabato scorso, suonare nella Sala minor consiglio con un pubblico così attento è stato il giusto continuo che merita uno strumento come l’arpa che fa parte della nostra cultura europea, e che nonostante tutto raccoglie influenza da tutto il globo.

Poter condividere un pensiero di fratellanza attraverso la musica oggi è un grande traguardo.»

MAGGIORI INFO

Associazione Musicamica: ass.musicamica.ge@gmail.com / 339 6531632

Sito web —> www.giovannasavino.it

Vincenzo Zitello sito web —> www.vincenzozitello.it