Panico: Un grido di aiuto, di ribellione, di paura e di orgoglio,il nuovo singolo di NICE in radio e sulle piattaforme digitali da venerdì 8

Panico: Un grido di aiuto, di ribellione, di paura e di orgoglio. Una parola che fa spalancare gli occhi, a volte troppo distratti per vedere cosa sta succedendo intorno.

Troppe volte abbiamo letto, vissuto o solamente immaginato quanto sia devastante ogni tipo di violenza.

Insieme al brano Panico esce la voglia di denunciare ma soprattutto la consapevolezza che si può reagire a certe situazioni che spesso, purtroppo, si manifestano fra le mura domestiche.

Non a caso il brano sarà disponibile in radio e sulle piattaforme digitali da venerdì 8 Marzo, per suscitare la consapevolezza che dietro a quel ramoscello di mimosa, c’è una storia di violenza scolpita nella memoria ma che, purtroppo, è ancora troppo presente, soprattutto laddove, fra quelle quattro mura, pensiamo di aver trovato rifugio.

Panico è tutto quello che resta: un trauma indissolubile a cui dobbiamo aggrapparci con forza per mettere da parte l’orgoglio e trovare il coraggio di chiedere aiuto.

Biografia Artistica

NICE (Stephanie Niceforo) è una cantautrice e autrice di Genova dal sound Indie-pop.

Conosciuta ai più come Stephanie, l’artista dà vita al suo nuovo progetto musicale con lo

pseudonimo NICE, alla ricerca sempre più di una propria identità, dopo i tanti successi che hanno

accompagnato il proprio percorso artistico.

Fra i tanti da sottolineare:

– Finalista Festival di Castrocaro su Rai 1 nel 2017 con il suo inedito “Vivo”

– Vincitrice “Fatti sentire Festival” di Cinisello Balsamo nel 2018 con la sua canzone “Maglione rosso”

– Finalista “Tour Music Fest” nel 2021 con il brano “Capiterà “

– Finalista Area Sanremo 2021

– Autrice vincitrice di Area Sanremo 2022 con il brano “Cornetto e caffè “cantato da Valentina Moro

– Autrice del brano “Sempre” che fa parte del primo EP di Arianna Gianfelici (Amici 2020)

– Vincitrice de premio Apoxiomeno 2022 con il suo inedito “Panico”.

Il 21 Luglio è uscito il suo nuovo singolo AMIANTO che ricerca un sound anni 80 ed è prodotto da Gianmarco Grande attualmente produttore del singolo Rosso Fuoco di Mida (Amici 2023).

NICE è reduce da un’esperienza di 5 mesi come cantante in una party band sulle navi da crociera grazie ad un’agenzia (Riviera Entertainment) che l’ha notata e ha deciso di farle provare questa splendida esperienza artistica e umana.

Dal 20 gennaio 2024 entra a far parte del roster di Maledetta Records con cui rielabora i propri brani alla ricerca di nuovi elementi che possano contraddistinguerla.

Ne esce un sound nuovo, alternativo, un mix di suoni provenienti sia dal mondo classico che dall’elettronico con molte influenze d’oltreoceano. Si respira musica nuova, una boccata di ossigeno nel caos musicale di oggi, proiettati nel futuro.

Con il brano “Panico”, l’8 Marzo 2024, NICE inaugura questo nuovo percorso entrando a gamba tesa nei cuori del proprio pubblico con un testo crudo e attuale, puntando il dito contro la violenza domestica, sulle donne e le conseguenze che porta con sé.

Per l’occasione l’artista si esibirà lo stesso giorno, al teatro Govi di Genova, presentando live il nuovo singolo.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/04wLao5GTA9kY8h3SlEEIz?

si=YlzCSNphQqm1yX2v4GIQcw

Apple: https://music.apple.com/it/artist/nice/1696079204

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@nicestephanie0?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Instagram: https://www.instagram.com/sonoonicee/