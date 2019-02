Tribunale ecclesiastico ligure: l’anno scorso 114 richieste di nullità matrimonio

“Nel 2018 sono entrate 114 nuove cause di richiesta di nullità matrimoniale. Una trentina in meno rispetto al 2017. Nel 2018 sono giunte a termine 146 cause di nullità. Questo dato ci permette di poter dire che le cause di hanno un’accelerazione, ossia un percorso più breve”.

Lo ha dichiarato oggi all’agenzia Ansa monsignor Paolo Rigon all’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico ligure.

“Sul piano pastorale – ha aggiunto il vicario giudiziale genovese – preoccupa il calo delle cause introdotte.

Da una parte c’è il calo del numero stesso dei matrimoni, anche civili.

Dall’altra c’è un grosso calo di sensibilità religiosa che non fa sentire alcun tipo di disagio nei nostri fedeli che si separano, come se questo fosse una banalità”.

Nel 2018 a Genova sono state concluse 71 cause e ne sono state introdotte 64; Albenga rispettivamente 20 e 13. Chiavari: 9 e 9; La Spezia: 16, 14; Savona: 20 e 4; Tortona: 20 e 10; Ventimiglia: 2 e nessuna.