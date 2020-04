Tribunale di Genova chiuso al pubblico fino al 10 maggio

Il Tribunale di Genova rimarrà chiuso al pubblico fino al 10 maggio 2020.

Lo si legge in una nota della Corte d’appello – Procura Generale a firma del Presidente del Tribunale Enrico Ravera, del Presidente della Corte Maria Teresa Bonavia, del Procuratore della Repubblica Francesco Cozzi e del Procuratore facente funzioni Tommasi Grassi.

In una nota si legge: “ Visto l’art. 83 del d.l. n. 80/2020, con. In legge n. 27/2020 e perdurando l’emergenza epidemiologica da Covid-19, il provvedimento dell’8 marzo 2020, prot. n. 1573/20 di divieto di accesso al Palazzo di Giustizia, è prorogato fino al 10 maggio 2020”.

In pratica permane il “divieto d’accesso ai legali e al pubblico presso tutte le cancellerie e tutti gli uffici del tribunale tranne che per il compimento di attività o il deposito” delle cosiddette urgenze, ovvero atti urgenti e non prorogabili. Per tutte le altre casistiche è previsto l’utilizzo della ‘pec’.

