Tri-Capodanno, le modifiche alla viabilità

Sono diverse le modifiche attuate, con apposita ordinanza, alla circolazione alle auto ma anche ai pedoni, in occasione del Tri-Capodanno che avrà inizio stasera venerdì 29 dicembre e terminerà domenica 31 dicembre.

“Le modifiche – precisa il Comune di Genova – sono state concordate sentito il parere di tutti gli uffici al fine di rendere la zona più sicura e per garantire fluidità alla circolazione pedonale.”

Ecco le modifiche alla circolazione

Sono interdette alla circolazione via Roma, via XXV aprile, via Petrarca, un tratto di via Vernazza e un tratto di via XX settembre compreso tra via Sofia Lomellini e piazza De Ferrari.

Intorno a queste strade la circolazione subirà delle modifiche per assicurare l’accesso alla ZTL del centro storico attraverso via Meucci e saranno ricollocati i settori di sosta riservati alle auto pubbliche. Saranno altresì modificate le linee di trasporto pubblico.

In particolare:

Via Petrarca : con decorrenza immediata e fino al giorno 1 gennaio 2024 alle ore 16 o comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta e fermata con la rimozione forzata per gli inadempienti in tutta la via; dalle ore 14 del giorno 30 dicembre è istituito il divieto di circolazione; dalle ore 6 del giorno 30 dicembre e fino al 1° gennaio alle ore 6 o comunque fino a cessate esigenze, sono istituiti i seguenti provvedimenti temporanei:

: con decorrenza immediata e fino al giorno 1 gennaio 2024 alle ore 16 o comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta e fermata con la rimozione forzata per gli inadempienti in tutta la via; dalle ore 14 del giorno 30 dicembre è istituito il divieto di circolazione; dalle ore 6 del giorno 30 dicembre e fino al 1° gennaio alle ore 6 o comunque fino a cessate esigenze, sono istituiti i seguenti provvedimenti temporanei: Via Meucci : divieto di sosta e di fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via; – via di Porta Soprana, tratto compreso tra via Meucci e via Petrarca, divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata dei veicoli inadempienti su tutta la via. – Contestualmente in via Meucci e in via di Porta Soprana è ripristinato il doppio senso di circolazione disciplinato da agenti o semafori per consentire l’accesso veicolare al centro storico. Dal giorno 31 dicembre 2023 e fino al giorno 1° gennaio 2024 alle ore 6 o comunque fino a cessate esigenze sono istituiti i seguenti provvedimenti temporanei:

: divieto di sosta e di fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via; – via di Porta Soprana, tratto compreso tra via Meucci e via Petrarca, divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata dei veicoli inadempienti su tutta la via. – Contestualmente in via Meucci e in via di Porta Soprana è ripristinato il doppio senso di circolazione disciplinato da agenti o semafori per consentire l’accesso veicolare al centro storico. Dal giorno 31 dicembre 2023 e fino al giorno 1° gennaio 2024 alle ore 6 o comunque fino a cessate esigenze sono istituiti i seguenti provvedimenti temporanei: Piazza De Ferrari : dalle ore 14 e fino a cessate esigenze divieto di transito per tutti i veicoli;

: dalle ore 14 e fino a cessate esigenze divieto di transito per tutti i veicoli; Via Dante : dalle ore 14 e fino a cessate esigenze, divieto di circolazione, accetto gli aventi diritto in transito per il centro storico e comunque per le deroghe concesse dalla Polizia locale; è altresì istituito dalle ore 6 il divieto di sosta e di fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti eccetto i veicoli afferenti alla manifestazione.

: dalle ore 14 e fino a cessate esigenze, divieto di circolazione, accetto gli aventi diritto in transito per il centro storico e comunque per le deroghe concesse dalla Polizia locale; è altresì istituito dalle ore 6 il divieto di sosta e di fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti eccetto i veicoli afferenti alla manifestazione. Piazza Fontane Marose : divieto di transito eccetto gli avanti diritto e gli autorizzati dalle ore 17 e fino a cessate esigenze; – Via Interiano: doppio senso di marcia al fine di consentire l’accesso e l’uscita dalla ZTL settore 5;

: divieto di transito eccetto gli avanti diritto e gli autorizzati dalle ore 17 e fino a cessate esigenze; – Via Interiano: doppio senso di marcia al fine di consentire l’accesso e l’uscita dalla ZTL settore 5; Via Roma e via XXV aprile : divieto di circolazione dalle ore 17 e fino a cessate esigenze. Eventuali transiti saranno a discrezione della Polizia locale in base alle criticità che di volta in volta verranno evidenziata; – Via XX settembre: nel tratto tra l’intersezione tra le vie Ceccardi e via Sofia Lomellini e piazza De Ferrari, divieto di transito a tutti i veicoli dalle ore 14 e fino a cessate esigenze.

e : divieto di circolazione dalle ore 17 e fino a cessate esigenze. Eventuali transiti saranno a discrezione della Polizia locale in base alle criticità che di volta in volta verranno evidenziata; – Via XX settembre: nel tratto tra l’intersezione tra le vie Ceccardi e via Sofia Lomellini e piazza De Ferrari, divieto di transito a tutti i veicoli dalle ore 14 e fino a cessate esigenze. Via Raccatagliata Ceccardi : dalle ore 6 divieto di sostate e di fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti eccetto i veicoli del trasporto pubblico locale;

: dalle ore 6 divieto di sostate e di fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti eccetto i veicoli del trasporto pubblico locale; Via dei Cebà : divieto di circolazione dalle ore 14 fino a cessate esigenze;

: divieto di circolazione dalle ore 14 fino a cessate esigenze; Via Morcento e via Carducci (tratto compreso tra via R.Cerccardi e via Morcento): divieto di circolazione e divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via dalle ore 14. Contestualmente, nello stesso tratto di strada, la sosta è riservata ai veicoli in uso a persone invalide munite del contrassegno CUDE; Eventuali deroghe saranno consentite a discrezione della Polizia locale in base alle criticità che di volta in volta saranno evidenziate;

e (tratto compreso tra via R.Cerccardi e via Morcento): divieto di circolazione e divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via dalle ore 14. Contestualmente, nello stesso tratto di strada, la sosta è riservata ai veicoli in uso a persone invalide munite del contrassegno CUDE; Eventuali deroghe saranno consentite a discrezione della Polizia locale in base alle criticità che di volta in volta saranno evidenziate; Via Laura Pinelli : divieto di circolazione e divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via dalle ore 7;

: divieto di circolazione e divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via dalle ore 7; Via Ettore Vernazza tratto compreso tra Largo XII ottobre e piazza De Ferrari: dalle ore 7 divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via e dalle 14 divieto di circolazione. Istituzione del doppio senso di circolazione a vista, regolamentato da segnaletica e da operatori di Polizia locale per i veicoli afferenti alle proprietà laterali ivi presenti; Eventuali deroghe saranno consentite a discrezione della Polizia locale in base alle criticità che di volta in volta saranno evidenziate;

tratto compreso tra Largo XII ottobre e piazza De Ferrari: dalle ore 7 divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via e dalle 14 divieto di circolazione. Istituzione del doppio senso di circolazione a vista, regolamentato da segnaletica e da operatori di Polizia locale per i veicoli afferenti alle proprietà laterali ivi presenti; Eventuali deroghe saranno consentite a discrezione della Polizia locale in base alle criticità che di volta in volta saranno evidenziate; Piazza Dante (parcheggio motocicli lato mare): dalle ore 6 divieto di sosta e fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via e dalle 14 divieto di circolazione a eccezione dei veicoli afferenti alle proprietà laterali;

(parcheggio motocicli lato mare): dalle ore 6 divieto di sosta e fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via e dalle 14 divieto di circolazione a eccezione dei veicoli afferenti alle proprietà laterali; Largo Fucine: dalle ore 7 divieto di sosta e fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via e dalle 14 divieto di circolazione; Eventuali deroghe saranno consentite a discrezione della Polizia locale in base alle criticità che di volta in volta saranno evidenziate.

Sono anche interdetti alla circolazione pedonale – solo in entrata – Vico Monte di pietà; via alla Cassa di Risparmio; vico Casana; vico Falamonica; salita San Matteo; salita del Fondaco; via Cardinal Boetto, via Petrarca al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione per motivi di sicurezza.