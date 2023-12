Ucraina, pioggia di bombe e droni su Kiev, Leopoli, Kharkiv e Odessa. 18 morti

Devastante attacco russo. Zelensky: “Sul Paese 110 missili”. Almeno 18 morti, decine di feriti e palazzi in fiamme.

Colpite Kiev, Leopoli, Kharkiv, Odessa. L’appello: “Il mondo deve capire che abbiamo bisogno di più sostegno”. Il portavoce dell’Aeronautica: “Non abbiamo mai visto così tanti missili contemporaneamente sui nostri monitor”. Mosca: “Abbiamo colpito tutti gli obiettivi”.

Massiccio attacco russo su tutta l’Ucraina. Il presidente Zelensky parla di 110 missili. L’allarme aereo è risuonato in tutto il Paesel.

Colpite Kiev, Leopoli (che raramente riceve attacchi a causa della sua posizione nell’estremo ovest), Kharkiv, Odessa. Almeno 18 morti, decine di feriti e palazzi in fiamme.

“Massiccio attacco terroristico, i razzi volano di nuovo sulle nostre città e i civili vengono presi di mira. L’Ucraina ha bisogno di sostegno. Saremo ancora più forti, stiamo facendo di tutto per rafforzare il nostro scudo aereo. Ma il mondo deve capire che abbiamo bisogno di più sostegno e forza per fermare questo terrore”, ha scritto su Telegram il consigliere presidenziale ucraino Andry Yermak.

Mosca: “Colpiti tutti gli obiettivi”

“Tutti gli obiettivi sono stati colpiti» negli attacchi russi in Ucraina questa settimana, ha dichiarato il ministero della Difesa russo in un comunicato. E ha aggiunto che la Russia ha effettuato più di 50 attacchi, tra cui uno “più ampio” in Ucraina tra il 23 e il 29 dicembre contro siti di infrastrutture militari, depositi di munizioni e luoghi in cui erano schierati soldati ucraini e mercenari stranieri.

Zelensky: sull’Ucraina 110 missili, risponderemo

“Un totale di circa 110 missili sono stati lanciati contro l’Ucraina, causando morti e feriti”, nel massiccio attacco russo di stanotte. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, ribadendo che “oggi, la Russia ha usato quasi ogni tipo di arma del suo arsenale: Kindzhal, S-300s, missili da crociera e droni. Bombardieri strategici hanno lanciato missili X-101/X-505”. E aggiunge: “Risponderemo agli attacchi terroristici. E continueremo a combattere per la sicurezza del nostro intero Paese, di ogni città e di ogni cittadino. Il terrore russo deve perdere e perderà”.

Marcello Di Meglio