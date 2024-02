Tragedia sull’A12, solidarietà alla famiglia dell’operaio deceduto

Genova – La comunità del Bangladesh in Liguria è sconvolta per la perdita di Basar Shames, tragicamente deceduto in un incidente sull’autostrada A12.

La solidarietà si è manifestata immediatamente da parte di tutti i colleghi delle ditte appaltatrici e dei dipendenti della Fincantieri di Sestri Ponente e Riva Trigoso, dove lavorava l’operaio.

L’iniziativa, promossa dalla ditta S.G.M. di Trieste e dalle Rsu aziendali dei due stabilimenti, mira a raccogliere fondi per la famiglia di Basar Shames.

L’obiettivo è sostenere la moglie e la figlia, informate della tragedia da un parente residente a Sampierdarena, e coprire le spese relative al trasferimento della salma del compianto cittadino del Bangladesh.

Paolo Davini, rappresentante Cgil della Rsu aziendale di Riva Trigoso, spiega che i lavoratori hanno dato vita a una colletta destinata alla famiglia di Basar Shames.

L’operaio, come ogni giorno, si recava da Genova al cantiere di Riva per lavorare sulle navi in costruzione. L’incidente è avvenuto durante il tragitto da casa al lavoro, un tragico infortunio in itinere.

Intanto, gli investigatori, in collaborazione con la polizia stradale, stanno valutando l’esatta dinamica dell’incidente per identificare la prima autovettura coinvolta.

Si trovano attualmente ricoverati presso il reparto di Ortopedia i due feriti, un uomo di 36 anni di origine peruviana e un uomo di 49 anni proveniente dal Bangladesh, rimasti vittime dell’incidente avvenuto in A12, dopo essere stati entrambi sottoposti ad interventi utili a ridurre le fratture riportate. Gli altri feriti sono stati portati in ospedale a Lavagna per cure e osservazione.