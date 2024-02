Festival Sanremo, trattori in marcia verso Centro città. Protesta contro UE

I sette trattori arrivati all’alba di oggi a Sanremo, provenienti da Melegnano, che si erano fermati vicino al Mercato dei fiori, stamane sono ripartiti, scortati dalla Polizia, in direzione del Centro città, dove si trova il Teatro Ariston che accoglie la 74^ edizione del Festival della Canzone italiana.

“Quattro dei nostri giovani agricoltori dovrebbero poter salire sul palco dell’Ariston” ha riferito uno dei portavoce di “Riscatto agricolo” parlando della possibilità che il gruppo di contadini, arrivati all’alba con i trattori da Melegnano, siano invitati a parlare dal palco del festival di Sanremo: “Potrebbe anche essere preparato un documento da leggere durante la serata odierna del Festival”.

Intanto, oggi a Sanremo ci sara’ anche Fabio Pitzalis, agricoltore e allevatore sardo di Guasila, in rappresentanza degli agricoltori, pastori e allevatori che da oltre una settimana protestano contro le ingiuste politiche dell’Unione europea.

“Oggi pomeriggio – ha riferito Pitzalis – sarò a Sanremo. Ho sentito alcune persone della delegazione della Lombardia che sono gia’ li’ e mi hanno detto che forse non faranno salire nessuno di noi sul palco del Festival, perche’ essendo in diretta, qualcuno teme che siano dette delle cose che non vogliono che siano dette.

Il rischio e’ che salga solo qualche rappresentante dei sindacati che non ci rappresenta e per noi non sarebbe giusto.

L’altra ipotesi e’ che sia consegnata una lettera-documento e che possa essere letta da Amadeus”.