Tra luci ed ombre: EICMA 2023

E’ la più grande manifestazione dedicata alle due ruote.

Stiamo parlando di EICMA 2023 che vede quest’anno un’edizione da record con ben 2036 marchi presenti, oltre 700 espositori diretti, di cui il 67% proveniente dall’estero in rappresentanza di 45 Paesi.

Più del 30% sono imprese che espongono per la prima volta, 8 i padiglioni occupati, due in più rispetto al 2022 e ancora decine di migliaia di operatori del settore da 120 differenti nazioni.

Grande la presenza di molte case motociclistiche, è apparsa immediatamente la mancata partecipazione di brand di riferimento come BMW ed Harley Davidson che hanno preferito concentrarsi verso un altri canali promozionali.

Nonostante questo, è stato notevole l’afflusso di visitatori, che nei quattro giorni si sono riversati sulla fiera di Rho.

Ma passiamo subito a parlare di moto. Partendo dall’Italia, grande interesse per il Gruppo Piaggio che con i propri marchi ha destato notevole interesse con l’attesissima Stelvio con motore V100 ed il restyling della V85 che oggi presenta un motore a fasatura variabile.

Aprilia ha presentato la nuova Rs 457, la piccola sportiva guidabile con patente A2 che fa da trait d’union tra la 125 e la Rs 660 e nuova linea per la Tuareg.

Sempre ampia l’offerta scooter del marchio di Pontedera con Vespa quale mezzo di punta, disponibile anche in versione elettrica. Benelli ha proposto moto di cilindrata medio-piccola come la crossover Bkx 300 e la naked Bkx 300 S.

Le Tornado sportive, riportano in auge un nome famoso della casa pesarese e sono ben tre, con motori di 300, 400 e 500 cc, più una versione naked.

Lo stand Ducati è stato senza dubbio uno dei più visitati, con mezzi ormai famosi come la Monster Trentesimo Anniversario, la Multistrada V4s Grand Tour, la DesertX Rally, la Multistrada V4 Rs e l’inedita Hypermotard 698 Mono, presentata la scorsa settimana. Grande interesse verso la Panigale V4 Sp2 30° Anniversario 916, una versione prodotta in soli cinquecento pezzi.

Moto Morini ha proposto al pubblico la nuova X-Cape 1200, motorizzata con un V-Twin evoluzione dalla potente erogazione. Dopo l’assenza dello scorso anno, anche Ktm torna ad esporre a Milano.

Nel suo stand si trova la 390 Adventure e la 990 Duke, che celebra i trent’anni di “Duke”. Dall’Inghilterra, Triumph offre la Tiger 900 migliorata nel motore, nell’estetica e nell’ergonomia.

Nuove anche le Scrambler e Speed 400, monocilindriche dal rapporto qualità prezzo invidiabile, la gamma Bonneville Stealth e per concludere la Thruxton Final Edition, che celebra l’uscita di scena di uno dei modelli più particolari della casa di Hinckley.

Andando verso oriente eccoci a casa Honda: la Casa nipponica ha presentato quattro modelli nuovi quali Cb1000 Hornet e Cb500 Hornet, la sportiva Cbr600Rr e la crossover Nx500.

Sono stati invece aggiornati per il nuovo anno le storiche CB e CBR. Su alcune di queste troviamo la nuova frizione a controllo elettronico denominata E-Clutch.

Kawasaki offre le nuove la Ninja 500, la Z500 e la Eliminator 500, mentre la novità assoluta è la nuova Z7 Hybrid, seconda moto ibrida che affianca la Ninja 7 Hybrid. Anche nel settore elettrico, la casa di Akashi propone la sportiva Ninja e-1 e la naked Z e-1. Collegata a questa casa, troviamo poi la Bimota, che propone la Tera, una crossover su base Tesi con motore supercharged da 200 CV.

Troviamo poi due importanti novità per la Casa di Hamamatsu, la Suzuki che presenta la sportiva stradale Gsx-8R, e la crossover Gsx-S1000 Gx. Interessante anche la media cilindrata denominata 8S e la sempre attuale V-Strom 800 anche in versione SE.

Dall’India arriva poi Royal Enfield che rinnova la enduro Himalayan che oggi cresce di cilindrata ed arriva a 40 CV con una linea più moderna e soluzioni tecniche innovative.

Kymco presenta invece il nuovo Sky Town, da 125 e 150 cc. ed anche il concept Cv-L6, pensato per i viaggi ed accessoriato in maniera significativa. Niu, la casa asiatica ha annunciato il lancio della moto elettrica XQi3, della leggera SQi ed anche la RQi, la moto elettrica ad alte prestazioni.

Sym offre due nuove versioni dello scooter crossover Adx, da 300 e 400 cc. Rinnovati anche il MaxsymGt ed il Cruisym 300, molto apprezzati dal pubblico.

Voge lancia la Valico DS900X ma anche la nuova custom 525CU e la sportiva carenata 525RR per patenti A2. Sempre ampia la gamma degli scooter, oggi con nuove livree.

Grande stand per CF Moto, che ha proposto la crossover 450 MT e due interessanti concept, uno dei quali mosso da un propulsore a tre cilindri. Molto interesse per Kove, che con la 800X Super Adventure, che aveva riscosso grande interesse dal pubblico oggi proposta in tre versioni ovvero Adventure, Adventure Pro e la più spinta Rally.

Sul fronte elettrico grande interesse per Zero Motorcycles, che propone una serie sempre più ampia di modelli, dalla crossover DSR/X dalle linee molto aggraziate nonostante la mole, alle stradali che stanno riscuotendo un ottimo successo in tutto il mondo.

Questa è solo una breve sintesi di quanto visto ad EICMA 2023. Oltre a quanto indicato abbiamo visto un grande impegno sul versante della sicurezza e dell’abbigliamento tecnico, nonché sulla componentistica di qualità per i mezzi a due ruote.

L’aumento degli spazi e degli espositori fa ben sperare per i tempi futuri di un mercato, sempre più segnato dall’incertezza ma sempre più caratterizzato da una grande passione. Roberto Polleri e Michele Riello.

