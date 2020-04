Toti: mascherine obbligatorie? Secondo indicazioni scientifiche e quando saranno disponibili

“Credo che l’uso delle mascherine possa essere reso obbligatorio in alcune situazioni specifiche. In particolare in ambienti che impediscono di poter mantenere le corrette distanze di sicurezza.

Quando tutti i liguri ne avranno la disponibilità, allora ragioneremo se e dove procedere in questa direzione, secondo indicazioni scientifiche e non secondo un impulso emotivo.

L’importante è che la mascherina non diventi uno strumento assolutorio per cui le persone che la indossano si comportano in modo sbagliato. Dobbiamo seguire la scienza”.

Lo ha dichiarato stasera il governatore ligure Giovanni Toti.

Da giovedì prossimo comincerà la distribuzione gratuita alla popolazione, attraverso Comuni, farmacie, edicole e tabaccai, dei due milioni di mascherine chirurgiche acquistate da Regione Liguria e arrivate ieri in Fiera a Genova.