Boris Johnson ricoverato in ospedale per il coronavirus

Boris Johnson è stato ricoverato in un ospedale di Londra “in via precauzionale” per essere sottoposto ad alcuni “esami medici”, 10 giorni dopo essere risultato positivo al coronavirus. A riferirlo la Bbc.

Il premier britannico ha avuto in questi giorni sempre gli stessi sintomi, ovvero febbre e tosse con il problema che potrebbe diventare serio in quanto al premier britannico è stato diagnosticato il virus dieci giorni fa e da allora Johnson non ha mostrato alcun segno di miglioramento.

Così il suo medico ha predisposto dall’auto-isolamento al numero 11 di Downing Street, all’ospedale.

Il premier britannico Boris Johnson contagiato dal Covid-19 | Video