Gaffe del S. Martino: foto ‘Coffin dance’ ballo della bara su pagina fb. Bufera sul web

“Il messaggio lo capisco ma la foto viene da un video che sdrammatizza un evento per noi atroce come un funerale”.

“Sono un’Infermiera del San Martino e sinceramente questo messaggio non mi rappresenta, anzi direi , non ci rappresenta. Spero non l’abbia scritto un sanitario”.

“Sono infermiere, sul covid da quando é iniziato, conosco la problematica… Volete fare post simpatici? Bene. Fatelo nelle vostre pagine private, su quella dell’ente per favore un minimo di serietà”.

“Sono un’infermiera dipendente del Policlinico San Martino. Questo tipo di comunicazione, assolutamente non mi rappresenta. Nè come infermiere nè come essere umano”.

“Sono un infermiere, sono un dipendente del Policlinico San Martino, questo tipo di comunicazione non mi rappresenta e mi dissocio da essa”.

“Che disagio. Se I medici sono bravi tanto quanto chi fa la comunicazione siamo spacciati, altro che stare a casa”.

“Grazie dell’informazione ma la foto sotto non è in linea con quello che fate ogni giorno”.

“Ritengo questa maniera di comunicare completamente sbagliata al di là della comprensiva stanchezza e rabbia”.

“Noi stiamo a casa, ma voi evitate di fare ironia sulla pelle delle persone che non ci sono più. Siete un Ente Pubblico, non la chat degli amici del pub”.

“Direi che se fossi parente di una di queste persone mi incazzerei non poco considerando che un funerale non riescono neppure a farglielo”.

“Dite al social media manager che questo non è un gioco. Se volete veicolare un messaggio serio fatelo seriamente”.

“Pessima scelta di comunicazione! Siete l’ospedale più grande della Liguria non il gruppo Whatsapp del calcetto!”.

“E c’ è poco da commentare chi ha postato questa foto è un emerito cretino”.

“Ma siete un ente pubblico ospedaliero o un baraccone?! Questa pagina è quotidianamente gestita in modo ridicolo, tra emoticon, punteggiatura e caps lock buttati a caso, enfasi fuori luogo e linguaggio adolescenziale…”.

Sono solo alcuni dei molti commenti comparsi sulla pagina fb del Policlinico San Martino, dove oggi si è scatenato un putiferio soprattutto per la discutibile fotografia allegata a un post che, al momento, non è stato ancora fatto rimuovere dalla direzione sanitaria.

La foto è tratta dal video ‘Coffin dance’ ossia il ballo della bara, piuttosto conosciuto sul web, soprattutto tra i giovani.

“Dal 3 marzo al 28 marzo – recita il post del San Martino – abbiamo tristemente riscontrato e segnalato all’Istituto Superiore di Sanità 98 decessi per Covid. Solo nelle ultime 24 ore sono stati 11 i decessi, record in negativo da inizio emergenza. C’E’ IL SOLE? BENE… FOSSIMO IN VOI noi medici, infermieri e oss STAREMMO A CASA se potessimo. E non in prima linea, PER VOI, qui al San Martino”.

“Accetto le inevitabili critiche, ma sono azioni che rifarei – si è difeso in sintesi il responsabile dell’ufficio stampa del San Martino Pietro Pisano – non siamo mai stati così decisi nell’agire verso questa direzione, ma non ho mai voluto mancare di sensibilità e di rispetto verso chi è deceduto a causa della malattia e dei loro familiari. Volevamo raggiungere i più giovani. E lo abbiamo fatto”.