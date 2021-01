Toti: avrei votato per Trump, sbagliando. Contestato su fb dai suoi stessi lettori

“Desolante spettacolo in America. In democrazia i risultati si accettano, anche se non si condividono. Avrei votato per Trump. Oggi mi tocca dire: sbagliando”.

Lo ha dichiarato stasera su Twitter il governatore ligure Giovanni Toti, commentando l’assalto al Senato Usa da parte dei manifestanti che protestavano per i presunti brogli alle ultime elezioni americane.

Durante l’occupazione di Capitol Hill ci sono stati degli spari. Una donna è stata gravemente ferita al petto da un colpo di arma da fuoco e si sono registrati altri feriti (non da armi da fuoco) anche tra le Forze dell’ordine.

La donna è morta, secondo quanto riferito da Msnbc News.

Al momento, non si sa se sia stata la Polizia a sparare per prima contro i manifestanti, ma Msnbc News ha riportato che la donna sarebbe stata colpita da un poliziotto (secondo quanto riferito da diversi agenti).

In ogni caso, il governatore Toti ha pubblicato il testo del “tweet” anche sulla sua pagina fb, dove diversi lettori hanno lasciato commenti opposti, contestando la sua presa di posizione.

Eccone alcuni.

“Desolante spettacolo in Liguria (cit.). Ho votato per Toti. Oggi posso dire: sbagliando”

“Ho votato Toti dopo questo post totalmente fuori luogo ed ingiusto oggi mi tocca dire: sbagliando”

“A giudicare da quel che leggo, mi sa che devi cambiare tutti i social media manager. Sono tre mesi che non ne azzecchi una (a parte le promozioni gastronomiche)…”

“Trump ha preso le distanze, mi spiace sig. Toti perché la seguivo… ora mi ha delusa”

“Il Presidente Trump ha invitato tutti a rimanere pacifici (vada a vedersi il post, egregio presidente Toti). Lei mi era simpatico, egregio presidente Toti, sia umanamente che politicamente… Oggi mi tocca dire: sbagliando”

“Presidente Giovanni Toti la stimo molto ma sta sbagliato grandemente”

“Ho votato Toti. Ad oggi posso dire che mi sono sbagliata!”

“Caro Presidente, l’ho sempre sostenuta, oggi capisco la delusione di molti che l’hanno votata…”

“Non mi aspettavo da lei un’ affermazione del genere, quando sa benissimo che ci sono stati brogli. Per fortuna gli americani non sono come gli italiani, che si mettono a 90 e accettano tutto”

“Questo suo commento dimostra come in Italia non esista una opposizione. Siete tutti uniti verso il globalismo del popolo non ve ne frega niente, parlate di democrazia dove vi torna comodo”

“Non sono d accordo con lei. Se ci sono stati brogli si deve denunciare , è il futuro della democrazia che conta. Fare sì che situazioni simili non si ripetano è essenziale”

“Anche io ho votato Toti in entrambe le ultime 2 regionali. Ma dopo le ultime dichiarazioni posso dire SBAGLIANDO”

Caro Toti ti ammiravo e sostenevo, ma evidentemente le feste ti hanno fatto male. Molto male. Non so cosa ti hanno promesso i compagni di merende”

“Anche io sono pentita di averla sostenuta , non ripeterò lo stesso errore la seconda volta”

“Credo proprio che questo post caro Toti ti ha un pochino danneggiato era meglio se andavi a letto”

“Potevi risparmiarti di scrivere questa cazzata…!!!! Ti stimavo!”

“Il risultato elettorale si accetta ma solo da viventi, in democrazia non sono contemplati voti che arrivano per posta dall’aldilà. Se stavi zitto era meglio”

“Mi dispiace Presidente. Con me hai chiuso. Sei finito”

“Ho votato Toti e adesso dico… Sbagliando… Presidente si è uniformato al sistema…. Un po’ la ragione al popolo un po’ burattini del sistema”

“Ma lei sa cosa è capitato? Cosa è successo? E con questo anche lei ha dimostrato la sua VERA appartenenza”

“Credo abbiano sbagliato a votare anche lei. Con quale coraggio si oppone in una DEMOCRAZIA alle idee e convinzioni di molte persone. Credo sia del tutto fuori luogo questo post”

“Ho votato centro destra e ho sbagliato perché siete peggio del governo. Ci sono stati brogli gravissimi”

“Grande delusione nelle sue parole. Fossi stato in lei avrei aspettato la fine di questa storia prima di dire sciocchezze del genere”

“Affermazione molto deludente…ultimamente non la pensiamo proprio uguale…anno nuovo ha cambiato bandiera forse???”

“Condoglianze, mai avrei detto di sentire parole simili da un presidente di destra , tristezza unica, poi se si guarda ai giornalai che ti manipolano le notizie … ricordo che il popolo e’ sovrano che piaccia o no”

“Così perdi voti tu in Italia. Fino a poco fa ti stimavo ma ultimamente mi stai crollando sempre più. Sei anche tu solo un servo del potere incollato alla poltrona”

“Complimenti toti con questa uscita si giocherà una marea di voti .. passi con le zecche visto che la pensa come loro”

“È circa un anno che la seguo, ma questa non la passo… E con dispiacere vedo un adeguamento al sistema”