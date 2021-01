In Liguria dal 7 gennaio aperti asili, elementari e medie

Per le superiori con presenza al 50% apertura l’11 gennaio

Com’è consuetudine il giorno dopo la Befana, arriva il momento per il rientro degli studenti a scuola.

Parliamo per tutta Italia di circa 5 milioni di studenti: alcuni di loro torneranno nelle aule “in presenza”, altri dovranno usufruire della cosiddetta “dad”, ovvero la didattica a distanza.

In Liguria torneranno a scuola gli alunni della scuola d’infanzia, della primaria e delle medie inferiori, mentre per gli studenti delle superiori il rientro in presenza è previsto per lunedì 11 gennaio.

Questo secondo il nuovo decreto legge del governo che prevede le attività didattiche in presenza per le scuole secondarie di secondo grado, l’11 gennaio, per almeno il 50% degli studenti.

Nel frattempo continua la didattica a distanza per il 100% degli studenti.

In altre regioni quali Marche, Veneto e Friuli Venezia Giulia gli studenti torneranno in classe a fine mese, il 31 gennaio.

In Campania, rinvio al 18 gennaio per la scuola primaria e, dal 25 gennaio, per le superiori.