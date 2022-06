Torna Summer Lab al Silvio Lai di Ceriale. Al via la seconda stagione con tanti laboratori didattici e visite notturne.

Torna Summer Lab al Silvio Lai di Ceriale, il Museo Paleontologico.

Il museo paleontologico di Ceriale dà il via alla seconda stagione di attività e visite speciali organizzate per l’estate 2022, grazie al patrocinio del Comune di Ceriale.

La programmazione riguarda il terzo e quarto weekend del mese di giugno in cui verranno proposte due attività laboratoriali nei giorni di sabato e domenica (Voglio fare il paleontologo! e Crea il tuo fossile) e i venerdì una visita notturna del museo (Esploratori notturni).

– ESPLORATORI NOTTURNI

Quando: venerdì 17 e 24 giugno alle ore 21:00

Costo: 3€

Descrizione: Grandi e piccini verranno guidati in una visita speciale al buio: dotati di torce proveranno l’emozione di scoprire e conoscere la collezione di fossili del museo.

– VOGLIO FARE IL PALEONTOLOGO!

Quando: sabato 18 e 25 alle ore 16:00 Costo: 5€

– CREA IL TUO FOSSILE

Quando: domenica 19 e 26 alle ore 10:00 Costo: 5€

Maggiori info

Per tutte le attività è possibile usufruire di una riduzione per famiglie o gruppi: verrà applicato lo sconto di 1€ per ogni membro della famiglia o del gruppo.

Per partecipare sia ai laboratori che alle visite speciali è gradita la prenotazione via mail oppure telefonicamente (anche tramite WhastApp) ai seguenti recapiti:

museoceriale@gmail.com

351 622 7786

Si ricorda che non è necessario essere in possesso di Green Pass o mascherina per accedere al museo e alle suddette attività, sebbene ne raccomandiamo l’utilizzo.