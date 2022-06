Successo per il live di Margherita Zanin e la sua band, il primo concerto di “Varazze Città delle Donne 2022”.

Grandissimo successo per il primo concerto di “Varazze Città delle Donne 2022”, che si è tenuto in Piazza Nello Bovani sera di sabato 4 giugno:

una bravissima ed incantevole Margherita Zanin, insieme a tutta la sua band, con la loro bravura, “savoir-faire” e verve, hanno ammaliato il numeroso pubblico di varazzini e gentili ospiti, intervenuti per la “prima” del corposo progetto eventi, messo in campo dall’Amministrazione Comunale per questo mese di giugno : “Margherita Zanin canta Lucio Dalla”.

Il concept nasce con la volontà di rendere omaggio a uno dei più grandi artisti italiani nel decimo anno dalla sua scomparsa: un tributo alla poetica del grande Lucio Dalla.

Cantautrice e interprete, Margherita Zanin ha cantato alcuni dei brani più profondi e toccanti del repertorio di Lucio Dalla, sotto la Direzione Artistica di Roberto Costa, musicista e compositore che ha accompagnato Lucio in tutta la sua vita come suo bassista e, talvolta, anche autore delle musiche di alcuni brani di grandissimo successo come ad esempio “Se io fossi un Angelo”.

Oltre a Roberto Costa, quest’anno nelle vesti pure di direttore artistico, ad accompagnare Margherita Zanin, in questo impegnativo ricordo musicale,

nel decimo anniversario della scomparsa di Lucio, che grazie al suo talento riesce a far rivivere l’intensità dei contenuti e la speciale modulazione musicale delle sue “poesie”,

il cui ascolto evidenzia l’attualità del pensiero e una preveggenza nelle tematiche che sono calzanti con le difficoltà del momento presente, tre bravi e noti musicisti:

Daniele Bruno alla tastiera, Agostino Raimo alla chitarra e Filippo Lambertucci alle percussioni.