Torna La Mezza di Chiavari Half Marathon

Già si parla e ancor più si lavora in vista della prossima Chiavari Half Marathon, la classica ligure in programma nella serata del 20 giugno

Già ufficiale la data, ufficiale anche il programma della giornata podistica nel centro balneare genovese, che oltre alla mezza maratona proporrà la “Quasi 8 km” agonistica, la Family Run sulla stessa distanza e soprattutto la “Mezza in Tre”, staffetta per squadre di tre atleti sul percorso della mezza. Un anticipo sui tempi per tranquillizzare gli appassionati, soprattutto quelli locali intimoriti dall’annullamento della “sorella autunnale” della mezza maratona, la 10 km prevista per lo scorso novembre. La mezza ci sarà e non è detto che poi non arrivino anche altre novità…

il circuito di gara, che i concorrenti dovranno affrontare tre volte, ha una lunghezza di circa 7 km, a cui vanno aggiunti 700 metri dalla partenza per raggiungere così la distanza dei 21,097 km. Ciò significa che partenza e arrivo sono diversificati. Partenza alle ore 20:00 da Corso Valparaiso, subito il lungomare per poi imboccare Via Preli fino al primo giro di boa e entrare nel cuore della città, affrontare Via Entella toccando lo stadio per poi costeggiare l’Entella fino al suo sbocco sul mare e transitare ancora sotto lo striscione di partenza. L’arrivo sarà in Piazza Gagliardo sede dei principali servizi pre e post gara.

Si sta lavorando sul regolamento e sull’istituzione delle quote di partecipazione, che comunque non dovrebbero discostarsi troppo da quelle dello scorso anno. Già stabilito il deposito borse posto al villaggio gara presso il traguardo. Tanto altro però è in progettazione, quindi… stay tuned.

Per informazioni: Asd Tigullio Outdoor, tel. 392.6909948