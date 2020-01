Nel cuore segreto di Genova: visita al Ponte Monumentale

Un nuovo appuntamento con una visita del tutto particolare, ovvero scoprire la Superba nel suo ventre nascosto, ricco di storia e di curiosità.

Si svolgerà infatti domenica 2 febbraio 2020 a cura del “Centro Studi Sotterranei” la visita di uno dei simboli del capoluogo, ovvero il ponte monumentale che scavalca via XX Settembre.

Si parte scendendo in un tombino per poi lungo un cunicolo alla scoperta di una struttura architettonica senza eguali. Le visite inizieranno alle ore 10.15 in piccoli gruppi guidati dagli esperti speleologi del centro per un percorso della durata di circa settantacinque minuti. Una visita di medio impegno fisico, sconsigliata solo a chi abbia mobilità limitata o chi abbia problemi con i luoghi chiusi.

Visita a pagamento, è necessaria la prenotazione al numero 3480866217. Ai partecipanti sarà fornita idonea attrezzatura quali casco, guanti e luce frontale. Consigliato abbigliamento comodo ed idoneo a sporcarsi.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook “Centro Studi Sotterranei” – Genova.

Roberto Polleri