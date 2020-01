Granfondo Muretto di Alassio 2020

Domenica 29 si terrà ad Alassio la 13^ edizione della Granfondo Muretto di Alassio MTB nonché prima prova valida per l’assegnazione della Coppia Piemonte

Le iscrizioni alla gara sono già aperte. Su www.murettodialassiomtb.it è possibile trovare l’area dedicata ed una pratica guida all’iscrizione e alla verifica della stessa.

L’iscrizione entro la fine dell’anno, accesso alla prima griglia per i primi 100 iscritti!

La macchina organizzativa della Alassio Bike, reduce da una edizione 2019 di assoluto successo, si sta impegnando duramente per allestire servizi all’altezza delle aspettative.

Non appena il tracciato sarà pronto sarà possibile scaricare la traccia GPS in formato GPX dal sito web della manifestazione www.murettodialassiomtb.it

L’organizzazione della Muretto di Alassio MTB è in fase di definizione anche tutti i servizi collaterali essenziali per assicurare la giusta accoglienza agli atleti. Per gli amici che amano spostarsi in camper verrà messa a disposizione un’area non attrezzata dove poter parcheggiare il proprio camper. Un percorso PEDONALE collega con facilità il parcheggio e il centro di Alassio.

Anche l’offerta alberghiera si prepara all’evento. Sempre sul sito della manifestazione sarà disponibile un elenco con tutti gli hotel e le offerte attive complete di contatti per fissare le prenotazioni.