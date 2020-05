Torna Harry Styles con un nuovo successo

In radio da venerdì 22 maggio “Watermelon Sugar” il nuovo singolo di Harry Styles contenuto nell’album di inediti “Fine Line”.

È online il videoclip ufficiale che in poche ore conta già più di 8 milioni di views:

Dopo il successo di “Adore You”, Harry Styles torna in radio da venerdì 22 maggio con il nuovo singolo “Watermelon Sugar”. Il brano, tratto dall’album “Fine Line”, conta già 340 milioni di stream totali mentre il videoclip ufficiale, diretto da The Bradley & Pablo e girato a gennaio a Miami, ha registrato più di 8 milioni di visualizzazioni in poche ore dalla sua pubblicazione.

L’album “FINE LINE” (Columbia Records/Erskine Records), che ha debuttato al #1 della Billboard 200, contiene 12 tracce, tra cui “Lights Up” (360 milioni di stream), che ha raggiunto la Top 5 della classifica globale di Spotify, la hit “Adore You” (oltre 493 milioni di stream) che ha conquistato la #3 della classifica Globale di Spotify e la Top 20 dell’airplay radio in Italia e “Falling” (210 milioni di stream).

Classe 1994, Harry Styles è uno degli artisti inglesi più interessanti e sorprendenti degli ultimi anni, capace di conquistare pubblico e critica grazie al suo straordinario carisma e alla sua sensibilità artistica.

La sua hit “Sign Of The Times” ha conquistato il DOPPIO PLATINO in Italia, ha totalizzato oltre 840 milioni di stream a livello mondiale e più di 608 milioni di visualizzazioni totali su YouTube.

Il suo album di debutto solista “Harry Styles” è entrato direttamente al #1 su iTunes in Italia e in altri 83 Paesi (tra cui Regno Unito e Stati Uniti), ed è anche l’album più venduto nella settimana di debutto di un artista maschile inglese negli Stati Uniti.

Questa la tracklist di “FINE LINE”:

1. Golden

2. Watermelon Sugar

3. Adore You

4. Lights Up

5. Cherry

6. Falling

7. To Be So Lonely

8. She

9. Sunflower, Vol. 6

10. Canyon Moon

11. Treat People With Kindness

12. Fine Line